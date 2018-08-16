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К 2021 году в РК будут закрыты 38 частных вузов

Write: 2018-08-14 11:45:00Update: 2018-08-14 14:09:03

К 2021 году в РК будут закрыты 38 частных вузов

Photo : KBS News

Министерство образования РК приняло решение о сокращении числа частных высших учебных заведений в течение трёх лет. Согласно докладу комитета по образованию Национального собрания, к 2021 году ожидается резкое сокращение количества поступающих в вузы страны, в связи с чем принято решение о закрытии к этому времени 38 вузов. Министерство образования РК параллельно разрабатывает меры по предотвращению возможных проблем, связанных с данным решением. Так, предлагается выплатить задолженности по зарплатам из государственного бюджета, затем вернуть денежные средства за счёт продажи имущества вуза, подлежащего закрытию. 
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