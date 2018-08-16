Пхеньян: Денуклеаризация невозможна без объявления о прекращении войны

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Северокорейские СМИ продолжают оказывать давление на США, требуя заключения соглашения о прекращении войны на Корейском полуострове. 13 августа газета "Тхониль синбо" опубликовала статью под названием "Возьмемся за руки с соотечественниками", в которой говорится, что, если США не предпримут поэтапные и синхронные действия для объявления об окончании Корейской войны, которые являются основой двусторонних доверительных отношений, то не стоит ожидать от Севера шагов к денуклеаризации. То касается отношений с Сеулом, то санкции и улучшение межкорейских отношений не могут проводиться одновременно. Слепое следование политике зарубежной страны не приведёт к стабилизации отношений двух Корей. - говорится в статье. В тот же день издание опубликовало и другую статью, в которой говорилось, что США отвечают за объявление о прекращении войны, поэтому именно они должны выполнять договорённости, предусмотренные Сингапурской декларацией.