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Корея: Юг-Север

Пхеньян: Денуклеаризация невозможна без объявления о прекращении войны

Write: 2018-08-14 13:40:57Update: 2018-08-14 14:09:49

Пхеньян: Денуклеаризация невозможна без объявления о прекращении войны

Photo : YONHAP News

Северокорейские СМИ продолжают оказывать давление на США, требуя заключения соглашения о прекращении войны на Корейском полуострове. 13 августа газета "Тхониль синбо" опубликовала статью под названием "Возьмемся за руки с соотечественниками", в которой говорится, что, если США не предпримут поэтапные и синхронные действия для объявления об окончании Корейской войны, которые являются основой двусторонних доверительных отношений, то не стоит ожидать от Севера шагов к денуклеаризации. То касается отношений с Сеулом, то санкции и улучшение межкорейских отношений не могут проводиться одновременно. Слепое следование политике зарубежной страны не приведёт к  стабилизации отношений двух Корей. - говорится в статье. В тот же день издание опубликовало и другую статью, в которой говорилось, что США отвечают за объявление о прекращении войны, поэтому именно они должны выполнять договорённости, предусмотренные Сингапурской декларацией. 
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