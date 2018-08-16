Парламентарии РК могут отправиться с визитом в КНДР

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Лидер оппозиционной партии Справедливости Ли Чжон Ми предложила депутатам Национального собрания организовать межпартийную группу для визита на Север в рамках третьего межкорейского саммита. Данное заявление было сделано 14 августа на заседании парламентской фракции. Встреча парламентариев Юга и Севера позволит активизировать межкорейское сотрудничество и разрушить стену между политическими силами обеих стран,- отметила Ли Чжон Ми. Она также подчеркнула, что очередной межкорейский саммит одновременно позволит снизить напряжённость между США и КНДР. По её мнению, скорейшее выполнение договорённостей с Севером зависит от активного проведения мирной дипломатии США и соседними странами.