Кан Гён Хва и Майкл Помпео обсудили итоги межкорейских переговоров

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Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва в ходе состоявшегося рано утром 14 августа (по кор.вр.) телефонного разговора с госсекретарём США Майклом Помпео подробно рассказала ему о результатах межкорейских переговоров на высоком уровне, состоявшихся накануне в Пханмунчжоме. В ходе разговора стороны обсудили также возможные пути развития межкорейских отношений, затронули тему открытия совместного пункта связи в северокорейском Кэсоне. Кан Гён Хва и Майкл Помпео также подтвердили готовность к тесному двустороннему сотрудничеству ради ядерного разоружения Корейского полуострова и установления мирных отношений в регионе.