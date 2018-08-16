Мун Чжэ Ин: Подлинное освобождение Кореи будет достигнуто лишь в случае воссоединения Юга и Севера

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Подлинное освобождение Кореи будет достигнуто лишь тогда, когда Юг и Север преодолеют раскол, установят прочный мир и создадут единое экономическое пространство. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая на церемонии по случаю 73-ей годовщины Освобождения Кореи от японского колониального ига, которая состоялась в среду в государственном центральном музее Кореи. Глава государства напомнил, что две Кореи встали на путь преодоления враждебности, заключив 27 апреля Пханмунчжомскую декларацию, а Пхеньян и Вашингтон сделали шаг к миру и процветанию, проведя 12 июня в Сингапуре первый в истории северокорейско-американский саммит. Отметив, что Евросоюз первоначально был всего лишь экономическим объединением, Мун Чжэ Ин предложил создать «железнодорожное сообщество Северо-Восточной Азии» с участием двух Корей, США и четырёх стран Азии. Это сообщество станет основой процветания Северо-Восточной Азии и началом многосторонней системы безопасности в регионе,- подчеркнул южнокорейский лидер.