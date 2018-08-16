Южнокорейская передовая группа прибыла в горы Кымгансан

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Южнокорейская передовая группа из 18 человек во главе с представителем руководства Общества Красного Креста Ли Чжон Чхолем прибыла в среду в горы Кымгансан для подготовки к встрече разделённых семей, которая состоится в период с 20 по 26 августа. Южнокорейские представители осмотрят объекты размещения участников встречи, банкетный зал, проведут консультации с северокорейскими коллегами о деталях встречи. Она пройдёт в два этапа: 20-22 августа 93 южнокорейских представителя встретятся со своими родственниками на Севере, а 24-26 августа 88 северокорейцев пообщаются с родственниками на Юге.