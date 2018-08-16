КНДР и США провели переговоры на рабочем уровне

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В минувшие выходные дни в пограничном пункте Пханмунчжом состоялись рабочие переговоры между представителями КНДР и США. Об этом сообщил во вторник дипломатический источник, увязав переговоры с предстоящим визитом в Пхеньян госсекретаря США Майкла Помпео. О чём конкретно шла речь на переговорах, источник не сообщил, отметив лишь, что обсуждались «конкретные вопросы» Между тем, представитель госдепартамента США Хизер Науэрт, выступая во вторник на очередном брифинге, отказалась подтвердить или опровергнуть данную информацию. Она сказала лишь, что контакты с Пхеньяном осуществляются регулярно.