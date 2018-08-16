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В мире

ЦТАК: Президент России выразил готовность встретиться с лидером КНДР

Write: 2018-08-15 12:27:26Update: 2018-08-15 12:33:56

ЦТАК: Президент России выразил готовность встретиться с лидером КНДР

Президент России Владимир Путин выразил готовность лично встретиться с лидером КНДР Ким Чон Ыном «в ближайшее время», сообщает в среду агентство ЦТАК, приводя текст телеграммы, которую российский президент направил по случаю 73-ей годовщины освобождения Кореи. «Россия высоко ценит, что в вашей стране благоговейно вспоминают солдат Красной армии, которые боролись плечом к плечу с корейскими патриотами во имя свободы и независимости Кореи», - говорится в телеграмме. Российский президент пишет также, что отношения между двумя странами носят «дружественный и конструктивный характер», а Пхеньян и Москва смогут развивать «взаимовыгодное сотрудничество», в том числе и в трёхстороннем формате с участием РК. 
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