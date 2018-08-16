В РК положительно оценивают КНДР, но меньше видят необходимость воссоединения страны

На фоне улучшения межкорейских отношений южнокорейцы стали значительно лучше относиться к КНДР, однако считают менее необходимым воссоединения двух Кореи. В частности, по результатам опроса по проблемам воссоединения-2018, проведённого CNR по поручению специальной группы по обмену и сотрудничеству Юга и Севера телерадиокомпании KBS, 20,6% респондентов положительно относились к КНДР под руководством Ким Чон Ына. Этот показатель повысился на 18,8% по сравнению с прошлым годом. На вопрос о северокорейской ядерной проблеме, 47,4% респондентов ответили, что она с трудностями, но всё-таки разрешится. Этот показатель резко вырос по сравнению с прошлым годом, когда он составил 23,1 процента. Между тем, примечательно, что число респондентов, положительно отзывающихся о необходимости воссоединения страны, уменьшилось, состав 66%, что на 6,7% меньше чем в прошлом году. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 3,1% при уровне достоверности 95%.