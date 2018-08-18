Азиатские игры-2018: 19 августа у южнокорейских спортсменов 11 медалей

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19 августа, в первый день соревнований на Азиатских играх в Индонезии южнокорейские спортсмены завоевали 11 медалей – две золотые, три серебряные и шесть бронзовых. Обе золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали завоёваны на соревнованиях по тхэквондо-пхумсэ. Этот вид соревнований, представляющий собой демонстрацию атакующих и оборонительных движений, впервые вошёл в программу Азиатских игр. Обладателем первой золотой медали стал Кан Мин Сон, одержавший победу в индивидуальном зачёте над Курошем Бахтияром из Ирана. Вторая медаль высшего достоинства завоёвана в мужском командном зачёте. Спортсмены Хан Ён Хун, Ким Сон Хо и Кан Ван Чжин одержали победу над командой Китая. Серебро у женской команды в составе Квак Ё Вон, Чхве Дон А и Пак Чэ Ын, которая уступила в Финале команде Таиланда. Обладательницей бронзы стала Юн Чжи Хе, уступившая в финале индонезийской спортсменке Дефии Розманиар. Среди зрителей, наблюдавших за соревнованиями по тхэвондо, были президент Индонезии Джоко Видодо, премьер-министр РК Ли Нак Ён и президент Всемирной федерации тхэквондо Чо Чжон Ён. Одна серебряная и две бронзовые медали – заслуга фехтовальщиков. В финале соревнований на шпагах в мужском индивидуальном зачёте Пак Сан Ён уступил Дмитрию Алексанину из Казахстана. Обладателем бронзы в том же виде программы стал Чон Чжин Сон, также уступивший в полуфинале казахстанскому фехтовальщику. Ещё одна бронза у Ким Чжи Ён, которая в полуфинальном поединке соревнований на саблях в женском индивидуальном зачёте уступила китаянке Цянь Цзяжуй. В финале соревнований смешанных команд по стрельбе из пистолета с 10 метров обладателями серебра стали Ким Мин Чжон и Ли Дэ Мён, уступившие в финале китайской паре. Молодой спортсмен Ли Чжу Хо завоевал бронзу в финале соревнований по плаванию на спине на 100 метров. Ещё две бронзовые медали – заслуга мастеров вольной борьбы Кон Бён Мина в категории до 74 кг и Ким Чжэ Гана – до 97 кг.