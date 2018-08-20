КНДР примет инспекторов Международной организации гражданской авиации

Северокорейские власти согласились принять инспекторов Международной организации гражданской авиации (ICAO), которые проверят безопасность международных полётов. Об этом сообщило в воскресенье Киодо цусин. Договорённость о поездке была достигнута в мае, когда ICAO побывали в Пхеньяне. Тогда представители северокорейской стороны заявили, что они больше не будут запускать ракеты и согласились принять инспекторов. Специалисты ICAO должны лично убедиться в том, что в КНДР приняты меры для предотвращения запусков без предупреждений. В апреле прошлого года Пхеньян пообещал прекратить испытательные пуски ракет, способные нанести ущерб полётам гражданской авиации. В 2016-2017 годах КНДР запустила около 40 ракет, что представило серьёзную угрозу для гражданских самолётов.