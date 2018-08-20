На улучшение ситуации на рынке труда правительство РК выделит 3,5 млрд долларов

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На улучшение ситуации на рынке труда правительство РК выделит дополнительно 4 трлн вон или 3 млрд 568 млн долларов. Такое решение было принято на состоявшемся в воскресенье экстренном совещании представителей правительства, правящей Демократической партии Тобуро и администрации президента РК. Вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов РК Ким Дон Ён сказал, что нынешняя ситуация с занятостью вызывает озабоченность. Ранее в этом году на улучшение ситуации с занятостью уже выделено 17 млрд 840 млн долларов, что на 12,6% больше, чем в прошлом году. Несмотря на это, уровень безработицы составил в июле 3,7%, увеличившись на 0,3% в годовом исчислении. Численность занятого населения увеличилась за год лишь на 5 тыс. человек, составив в конце июля 27 млн 80 тыс. человек. Участники совещания выразили намерение оказать поддержку в создании рабочих мест предприятиям передовых отраслей.