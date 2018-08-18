В горах Кымгансан началась встреча разделённых семей Юга и Севера Кореи

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20 августа в горах Кымгансан на территории КНДР начался первый этап 21-го раунда встреч разделённых семей Юга и Севера Кореи. Утром 89 южнокорейских участников встреч и сопровождающие их лица – в общей сложности 360 человек - на 30 автобусах пересекли границу через пропускной пункт в уезде Косон-гун провинции Канвондо и прибыли в Кымгансан. Возраст 33-х южнокорейских участников встреч превышает 90 лет, а самый старший из них 101-летний Пэк Сон Гю. Он встречается со своей племянницей и её внуками. Лишь семеро южнокорейцев встречаются со своими детьми, живущими на Севере, а порядка 20 человек – с братьями и сёстрами. Среди участников встреч – военнопленные, а также оказавшиеся по другую сторону межкорейской границы во время войны. Первая встреча началась в 15 часов, а по её окончании состоялся торжественный ужин. Встречи проводятся в два этапа по три дня каждый: с 20 по 22 и с 24 по 26 августа. Каждый их участник сможет пообщаться со своими родными, проживающими по другую сторону границы, 6 раз в общей сложности 11 часов в течение трёх дней.