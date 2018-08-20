Президент РК выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего генсека ООН Кофи Аннан

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Президент РК Мун Чжэ Ин выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана. «Мы потеряли дорогого друга, который прошёл трудный путь к миру», - написал в своём микроблоге Twitter южнокорейский лидер. От имени всего корейского народа он пожелал мира душе покойного. «Кофи Аннан самоотверженно служил человечеству ради светлого будущего, мы будем помнить, что он всегда поддерживал мир на Корейском полуострове»,- написал Мун Чжэ Ин. Кофи Аннан возглавлял ООН с 1997 по 2006 год. Он был удостоен Нобелевской премии мира в 2001 году и Сеульской премии мира в 1998 году.