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Экономика

20 августа начался массовый отзыв автомобилей BMW в РК

Write: 2018-08-20 11:07:57Update: 2018-08-21 10:49:58

Photo : YONHAP News

20 августа немецкий автопроизводитель BMW начал отзыв своих автомобилей в РК ввиду случаев возгорания двигателя.  Такие меры касаются 106.317 автомобилей 42-х моделей, проданных на южнокорейском рынке. Это крупнейший в стране отзыв импортных автомобилей. В компании сообщили, что причиной возгораний стали сбои в системе рециркуляции отработанных газов. Компания заменит охладитель и клапан системы рециркуляции и очистит трубу EGR. Как полагают, возгорания возникают из-за утечки  охладителя. Обычный отзыв занимает 1-2 года, но BMW Korea планирует завершить процесс в этом году, обеспечив достаточный объём поставок компонентов EGR из Германии. 
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