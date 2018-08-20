20 августа начался массовый отзыв автомобилей BMW в РК

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20 августа немецкий автопроизводитель BMW начал отзыв своих автомобилей в РК ввиду случаев возгорания двигателя. Такие меры касаются 106.317 автомобилей 42-х моделей, проданных на южнокорейском рынке. Это крупнейший в стране отзыв импортных автомобилей. В компании сообщили, что причиной возгораний стали сбои в системе рециркуляции отработанных газов. Компания заменит охладитель и клапан системы рециркуляции и очистит трубу EGR. Как полагают, возгорания возникают из-за утечки охладителя. Обычный отзыв занимает 1-2 года, но BMW Korea планирует завершить процесс в этом году, обеспечив достаточный объём поставок компонентов EGR из Германии.