МИД РК планирует открыть генконсульство в Дананге

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МИД РК планирует открыть генеральное консульство в Дананге, который является одним из наиболее популярных туристических мест Вьетнама. Как сообщил в понедельник представитель министерства, необходимость в наличии в Дананге консульства вызвана растущим притоком южнокорейских туристов. Генконсульство РК в Дананге планируют открыть во второй половине следующего года. По данным Национальной организации туризма Кореи, в прошлом году Вьетнам посетили 2 млн 400 тыс. граждан РК. В настоящее время, кроме посольства в Ханое, генеральное генконсульство РК находится в Хошимине.