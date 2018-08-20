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Политика

МИД РК планирует открыть генконсульство в Дананге

Write: 2018-08-20 11:11:45Update: 2018-08-20 17:56:31

МИД РК планирует открыть генконсульство в Дананге

Photo : KBS News

МИД РК планирует открыть генеральное консульство в Дананге, который является одним из наиболее популярных туристических мест Вьетнама. Как сообщил в понедельник представитель министерства, необходимость в наличии в Дананге консульства  вызвана растущим притоком южнокорейских туристов. Генконсульство РК в Дананге планируют открыть во второй половине следующего года. По данным Национальной организации туризма Кореи, в прошлом году Вьетнам посетили 2 млн 400 тыс. граждан РК. В настоящее время, кроме посольства в Ханое, генеральное генконсульство РК находится в Хошимине. 
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