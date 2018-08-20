2 сентября во дворце Кёнбоккун стартует осенняя программа вечерних прогулок

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Со 2 по 15 сентября и с 6 по 20 октября древний столичный дворец Кёнбоккун будет открыт до 21 часа 40 минут, чтобы посетители могли погулять под светом звёзд. Осеннюю программу вечерних прогулок под названием «Прогулка под светом звёзд» организовало управление охраны культурного наследия РК. Её участникам предлагаются дворянский ужин эпохи династии Чосон, концерт корейской традиционной музыки и осмотр дворца Кёнбоккун в сопровождении гида. 23 августа начнётся продажа билетов в интернете. Каждый посетитель сайта может купить максимум четыре билета. Стоимость одного билета составляет 50 тыс. вон или примерно 44 доллара.