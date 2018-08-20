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Политика

Минобороны РК конкретизирует план альтернативной гражданской службы

Write: 2018-08-20 13:26:38Update: 2018-08-20 15:03:40

Минобороны РК конкретизирует план альтернативной гражданской службы

Photo : KBS News

В минобороны РК в качестве возможных объектов для альтернативной гражданской службы рассматривают исправительные учреждения и пожарные депо. Об этом сообщил 19 августа представитель правительства РК. Причиной для выбора данных учреждений послужил тот факт, что они испытывают нехватку служащих и имеют общежития для проживания проходящих альтернативную гражданскую службу. По плану минобороны РК, срок альтернативной гражданской службы должен вдвое превышать срок обязательной военной службы. Принятое оборонным ведомством РК решение о возможности замены обязательной военной службы на альтернативную гражданскую службу связано с вердиктом Конституционного суда от 28 июня нынешнего года. Он предусматривает  возможность прохождения альтернативной гражданской службы для граждан, которые по соображениям совести или религиозным убеждениям не могут проходить военную службу. 
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