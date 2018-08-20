Джон Болтон: Госсекретарь США в четвёртый раз посетит КНДР

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Госсекретарь США Майкл Помпео в четвёртый раз побывает в КНДР, и в ходе визита может встретиться с лидером страны Ким Чон Ыном. Об этом сообщил в интервью телеканалу ABC советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Отвечая на вопрос о том, действительно ли в Вашингтоне недовольны тем, что Пхеньян не предпринял шагов, необходимых для денуклеаризации, Болтон отметил, что от КНДР требуется серьёзность. Денуклеаризация КНДР остаётся «высшим приоритетом» для США, и она может произойти в течение года,- подчеркнул советник американского президента.