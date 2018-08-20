Внутри ДМЗ рассматриваются 5 мест для проведения совместных с КНДР поисков останков погибших военнослужащих

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Министерство обороны РК рассматривает 5 мест в демилитаризованной зоне для проведения совместных с КНДР поисков останков погибших военнослужащих. Это город Пхачжу, уезд Ёнчхон-гун провинции Кёнгидо, уезды Чхорвон-гун, Янгу-гун и Косон-гун провинции Канвондо. В тех же районах во время Корейской войны шли ожесточённые бои. Как сообщил в понедельник представитель минобороны РК, места для совместных поисков останков предложены представителям Севера на последних межкорейских военных переговорах на высоком уровне. Стороны достигли принципиальной договорённости и сейчас координируют детали.