Банк Кореи: Диверсификация экспорта помогла РК справиться с кризисом 2008 года

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Усилия по диверсификации направлений экспорта помогли РК справиться с последствиями мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом сообщили в понедельник в Банке Кореи. В 2016 году экспорт составил 42,4% валового внутреннего продукта РК. Это второй по величине показатель в «Большой двадцатке» после Германии. В 2000 году около 22% зарубежных поставок РК составляла доля США, а около 10% направлялось в Китай. В 2009 году зависимость США упала до 10%, но зависимость от Китая выросла до 24%. Глобальный финансовый кризис, вызванный банкротством американской фирмы Lehman Brothers в 2008 году, привёл к снижению мировой торговли на 22,3%, а южнокорейский экспорт понизился на 15,9%. Большинство экспортных поставок РК приходится на Китай, страны Европы и Юго-Восточной Азии, которые в меньшей степени подвержены влиянию финансового кризиса, чем США.