Новый тренер сборной РК по футболу прибыл в Сеул

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Новый тренер южнокорейской футбольной сборной, 49-летний Паулу Бенту прибыл в понедельник в Сеул. Вместе с ним прибыли старший помощник тренера Серджо Коста, помощник тренера Филипп Коэльо, тренер вратаря Витор Сильвестр и тренер по общефизической подготовке Педро Перейра. По прибытии в аэропорт Инчхон Паулу Бенту отметил, что он очень рад поработать с южнокорейскими футболистами, пообещав подготовить их к достойному участию в чемпионатах Азии и мира. Паулу Бенту начал работать тренером в 2005 году. Ранее он тренировал португальский Sporting, бразильский Cruzeiro, греческий Olympiakos, китайский «Чунцин Лифань». В 2010-2014 гг. Паулу Бенту тренировал сборную Португалии, которая вышла в полуфинал чемпионата Европы-2012.