Правительство РК примет участие в выставке China Smarter Cities International Expo 2018

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Как сообщило министерство сухопутных территорий и транспорта РК, его представители примут участие в Четвёртой выставке China Smarter Cities International Expo 2018, которая пройдёт 21-23 августа в Шэньчжэне провинции Гуандун. Делегацию южнокорейского правительства возглавит начальник отдела сухопутных территорий и городов министерства Пак Сон Хо. В ходе визита представители правительства РК будут проводить семинары, встречи с местными специалистами и бизнесменами в области технологий «умных городов». На выставке будет работать южнокорейский павильон. Запланировано заключение меморандума о взаимопонимании с государственным комитетом по развитию и реформам Китая. Первая выставка China Smarter Cities International Expo прошла в 2015 году и с тех пор проводится ежегодно, являясь крупнейшей в данной области в Китае.