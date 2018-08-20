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Экономика

Правительство РК примет участие в выставке China Smarter Cities International Expo 2018

Write: 2018-08-20 14:39:24Update: 2018-08-20 15:10:26

Правительство РК примет участие в выставке China Smarter Cities International Expo 2018

Photo : KBS News

Как сообщило министерство сухопутных территорий и транспорта РК, его представители примут участие в Четвёртой  выставке China Smarter Cities International Expo 2018, которая пройдёт 21-23 августа в Шэньчжэне провинции Гуандун. Делегацию южнокорейского правительства возглавит начальник отдела сухопутных территорий и городов министерства Пак Сон Хо. В ходе визита представители правительства РК будут проводить семинары, встречи с местными специалистами и бизнесменами в области технологий «умных городов». На выставке будет работать южнокорейский павильон.  Запланировано заключение меморандума о взаимопонимании с государственным комитетом по развитию и реформам Китая. Первая выставка China Smarter Cities International Expo прошла в 2015 году и с тех пор проводится ежегодно, являясь крупнейшей в данной области в Китае. 
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