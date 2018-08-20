Тайфун Soulik движется к Корейскому полуострову

Photo : KBS News

Тайфун Сулик (Soulik) движется на север к Корейскому полуострову. Как сообщила в понедельник Корейская метеорологическая администрация, в 9 часов утра в понедельник тайфун находился в море в 850 км к юго-востоку от Кагосимы в Японии. Сейчас в центре давление тайфуна составляет 960 гПа, а максимальная скорость ветра достигает 39 м/сек. Ожидается, что тайфун, который движется со скоростью 19 км/час, примерно в 9 часов утра в среду достигонет города Согвипхо на острове Чечжудо. Ожидается, что около 9 часов утра в четверг тайфун пройдёт в 20 км к северо-северо-востоку от Мокпхо в провинции Чолла-Намдо, прежде чем пройти через Корейский полуостров. По мере приближения тайфуна с 22 августа на острове Чечжудо начнётся дождь, а 23 августа по всей стране будет сильный ветер и дождь. На острове Чечжудо и на южном побережье максимальная скорость ветра превысит 40 м/сек.