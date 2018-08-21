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Политика

Президент РК провёл совещание по проблеме трудоустройства

Write: 2018-08-21 11:43:17Update: 2018-08-21 17:34:37

Президент РК провёл совещание по проблеме трудоустройства

Photo : KBS News

Президент РК Мун Чжэ Ин провёл в понедельник очередное совещание старших советников в связи с ухудшением ситуации в сфере занятости населения. Он обсудил с чиновниками необходимость принятия мер, ориентированных на определённые сферы деятельности и возрастные рамки, предупредив о возможных отставках в случае отсутствия результатов. Мун Чжэ Ин также подчеркнул важность слаженной работы администрации президента и правительства. В среду глава государства намерен обсудить данную проблему с главами местных администраций. 
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