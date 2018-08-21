Из-за жаркой погоды поставлен новый рекорд роста цен

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В последнее время непрерывно растут потребительские цены на сельскохозяйственные продукты. По данным Банка Кореи индекс цен производителей в прошлом месяце вырос на 0,4%, что является самым высоким показателем после сентября 2014 года. Рост по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 2,9%. Основной причиной повышения цен является аномальная жара. Так, цены на сельхозпродукты возросли на 4,3% по сравнению с прошлом месяцем. Больше всего подорожали китайская капуста, редька и шпинат – на 7,9%. Морепродукты подорожали на 3,5%. Также возросли цены на куриное мясо и яйца.