Министерство по вопросам воссоединения настроено на регулярное сотрудничество с Севером

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Министерство по вопросам воссоединения РК намерено начать переговоры о регулярном проведении встреч разделённых семей. Согласно отчёту, представленному 21 августа парламентским комитетом по внешней политике и воссоединению, этот и другие вопросы планируется обсудить во время следующей рабочей встречи представителей Красного креста Юга и Севера. На данный момент среди 56 тысяч человек, от которых поступили заявки о поиске членов разделённых семей, 85% составляют пожилые люди старше 70 лет. Из-за преклонного возраста членов разделённых семей во время встреч, проходящих в горах Кымгансан, лишь семь случаев - это встречи детей и родителей. В министерстве также подчеркнули, что в ближайшее время начнутся рабочие переговоры по поводу предстоящего межкорейского саммита, запланированного на сентябрь. Кроме того, до конца августа возможно открытие межкорейского пункта связи в индустриальном комплексе Кэсон. Он будет работать 24 часа в сутки и в будущем может стать знаковым местом для обеих стран, пояснили в министерстве.