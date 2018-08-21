Индекс цен производителей достиг максимума за долгое время

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В июле индекс цен южнокорейских производителей составил 104,83 пункта, достигнув самого высокого показателя за последние 3 года 10 месяцев. Такие данные представил 21 августа Банк Кореи. Показатель обусловлен главным образом длительной жарой и последовавшим за этим снижением поставок. Так, в среднем цены на фермерскую, животноводческую и рыбную продукцию выросли на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Пекинская капуста подорожала за месяц на 90,2%, редька - на 60,6%, шпинат - на 130,4%. Курица и яйца, которые традиционно пользуются высоким спросом в самые жаркие дни лета, выросли в цене на 14,3% и 22,7% соответственно. По-прежнему отмечается рост цен на промышленные товары, на которых влияет повышение цен на нефть. Кроме того, на 0,1% подорожала продукция обслуживающих предприятий, например, авиаперевозчиков. В целом, индекс цен на продукцию внутреннего потребления вырос на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем.