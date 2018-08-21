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Корея: Юг-Север

Глава Красного Креста РК посетит КНДР

Write: 2018-08-21 16:00:32Update: 2018-08-21 16:08:27

Глава Красного Креста РК посетит КНДР

Председатель Общества Красного Креста РК Пак Кён Со выразил намерение посетить в сентябре КНДР, чтобы обсудить там вопросы межкорейского сотрудничества по гуманитарным вопросам. В ходе состоявшейся во вторник встречи с журналистами, освещающими встречи разделённых семей в горах Кымгансан, Пак Кён Со сказал, что его поездка в Пхеньян в настоящее время обсуждается, и она может произойти в середине сентября.  Он не уточнил при этом, какие конкретно вопросы будут обсуждаться, и не совпадёт ли его поездка по времени с планирующимся межкорейским саммитом. 
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