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Корея: Юг-Север

Первый этап встреч разделённых семей Юга и Севера завершается

Write: 2018-08-22 10:09:59Update: 2018-08-22 16:26:27

Первый этап встреч разделённых семей Юга и Севера завершается

Photo : YONHAP News

22 августа – заключительный день первого этапа встреч разделённых корейских семей. 89 южнокорейцев вернутся домой после трёх дней общения со своими родственниками, проживающими на Севере Корейского полуострова. Прощальная встреча продолжительностью два часа завершится совместным обедом. В течение трёх дней в курортном комплексе в горах Кымгансан состоялись шесть раундов встреч общей продолжительностью 11 часов, в том числе одна личная встреча. В пятницу начнётся второй трёхдневный этап встреч. 88 северокорейцев смогут увидеться со своими южнокорейскими родственниками. 
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