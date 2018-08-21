Азиатские игры-2018: У южнокорейских спортсменов первое золото в велоспорте

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22 августа у южнокорейских спортсменов, принимающих участие в Азиатских играх в Индонезии появилась ещё одна золотая медаль. Велосипедистка На А Рым показала лучший результат в групповой гонке на 104,4 км, преодолев дистанцию за 2 часа 55 минут 47 секунд. Она на 1 мин. 20 сек. опередила китаянку Пу Исянь. Это первая золотая медаль в велоспорте за всю историю участия южнокорейских спортсменов в Азиатских играх. По состоянию на 19 часов кор.вр. у РК 41 медаль - 9 золотых, 13 серебряных и 19 бронзовых.