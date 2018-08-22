Тайфун «Сулик» подошёл к Корейскому полуострову, 1 человек пропал без вести

Photo : YONHAP News

В ночь на 23 августа тайфун «Сулик» подошёл к Корейскому полуострову, а в 6 часов утра его эпицентр находился в 90 км южнее острова Чечжудо, где выпало 566 мм осадков. Давление в эпицентре тайфуна составляет 960 гектопаскалей. По данным Корейской метеорологической администрации, скорость ветра достигала 16 км/час. В ряде районов острова наблюдались перебои с энергоснабжением, одна молодая женщина пропала без вести, один мужчина получил ранение. В городе Согвипхо частично повреждён волнорез. Тайфун достигнет материковой части страны в полночь пятницы, когда он подойдёт к городу Порёну провинции Чхунчхон-Намдо в 140 км от Сеула. В 7 часов утра в пятницу тайфун начнёт проходить через Сеул, а в течение дня пройдёт через юго-восточные районы страны, где ожидаются сильные дожди и ветер. Ранее предполагалось, что тайфун подойдёт к Сеулу в 4 часа утра, но он замедлил движение и немного изменил направление. В большинстве районов страны объявлено штормовое предупреждение. Отменены около 350 авиарейсов, прекращено движение морских судов на прибрежных линиях, закрыты 16 национальных парков. Отменены занятия в почти 1.500 школ в южных провинциях страны. Уровень воды в 20 основных водохранилищах составляет в среднем 47,1%, поэтому синоптики исключают вероятность наводнений.