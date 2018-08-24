Китай продолжает ослаблять запреты на групповые туры в РК

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Правительство КНР разрешило продажу групповых туров в РК в городе Шанхае. Таким образом, запрет снят в пяти городах страны Кроме Шанхая, это Пекин, Шаньдун, Хубэй и Чунцин. Условия турпоездок во всех случаях одинаковые: туры не должны включать пребывание в отелях Lotte и шопинг в беспошлинных магазинах Lotte. Разрешение на продажу туров в РК распространяется только на компании, работающие в оффлайновом режиме. Запрет на чартерные рейсы и круизные маршруты пока не снят. Групповые туры из КНР в РК были запрещены Пекином в марте 2017 года в ответ на решение Сеула о размещении комплексов ПРО THAAD.