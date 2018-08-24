Южнокорейский экспорт вырос в первом полугодии на 6,3%

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В первой половине нынешнего года объём южнокорейского экспорта составил 296 млрд 790 млн долларов, что на 6,3% больше в годовом исчислении, сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Зарубежные поставки полупроводников возросли на 42,9%, косметики – на 39,8%, компьютерной техники – на 38,4%, нефтехимической продукции – на 34,3%. Одновременно поставки за рубеж в авиакосмической области сократились на 9,3%. Эксперты полагают, что улучшение ситуации в мировой экономике и стабилизация цен на основные экспортные товары будут способствовать дальнейшему росту южнокорейского экспорта. Однако отрицательными внешними факторами являются рост торгового протекционизма и нестабильность на мировом финансовом рынке.