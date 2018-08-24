Samsung Electronics на третьем месте в мире по инвестициям в научные исследования

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В прошлом году компания Samsung Electronics заняла третье место в мире по объёму инвестиций в новые разработки и исследования. Как сообщила глобальная аудиторская фирм Ernst & Young, Samsung Electronics потратила в 2017 году 13 млрд 100 млн евро на различные исследовательские проекты. На первом месте американский гигант электронной коммерции Amazon.com - 20 млрд 100 млн евро. На втором месте компания Alphabet, дочерняя компания Google – 14 млрд 800 млн евро. Компания Intel заняла четвёртое место - 11 млрд 600 млн евро. Samsung Electronics только за первую половину 2018 года потратила 7 млрд 836 млн долларов на исследовательские проекты. В докладе Ernst & Young говорится, что лучшие 500 игроков в мире по объёмам исследований и разработок потратили в прошлом году 532 млрд евро, что на 6% больше, чем в позапрошлом. С точки зрения интенсивности исследований и разработок, которая означает отношение расходов на исследования и разработки к доходам компаний, Швейцария возглавила список. Далее следуют США, Швеция, Германия и Великобритания. РК заняла десятое место, пропустив вперёд также Тайвань, Японию, Францию и Китай.