Hyundai Motor провела испытания беспилотного большого грузовика

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В среду беспилотный большой грузовик модели Hyndai Xcient грузоподъёмностью 40 тонн успешно проехал расстояние в 40 км от города Ыйвана провинции Кёнгидо до Инчхона. По сообщению компании Hyundai Motor, грузовик-трейлер соответствует третьему уровню автономности Американского общества автомобильных инженеров (SAE). Автоматизация автомобилей предусматривает пять уровней. На первом уровне автомобиль должен быть оснащён системой, которая контролирует рулевое управление, ускорение и замедление. На втором уровне он должен обладать интегрированной системой вышеуказанных функций. На третьем уровне автомобиль должен совершить частичное автоматизированное вождение с переключением в ручной режим в экстренной ситуации. На четвёртом уровне становится возможным высоко автоматизированное вождение, которое не предусматривает участия водителя, а на последнем – полное автоматизированное вождение. Сообщается, что в ходе заезда беспилотный грузовик показал себя хорошо, сохраняя дистанцию и меняя полосы. Скорость движения достигала 90 км/час.