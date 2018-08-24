38 North: КНДР приостановила демонтаж объектов на ракетном полигоне Сохэ

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КНДР приостановила демонтаж объектов на испытательном ракетном полигоне Сохэ на западе страны. Об этом сообщил интернет-портал 38 North, которым управляет исследовательская группа по северокорейской проблематике при университете имени Джонса Хопкинса. Со ссылкой на анализ спутниковых снимков сообщается, что после 3 августа на вертикальном испытательном стенде для ракетных двигателей и стартовой площадке не произошло видимых операций по демонтажу. Элементы конструкции, демонтированные в июле, остаются лежать на земле. В структуре зданий и сооружений изменений не замечено, а количество грузовиков уменьшилось.