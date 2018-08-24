Президент РК распорядился принять комплексные меры по минимизации ущерба от тайфуна «Сулик»

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Президент РК Мун Чжэ Ин призвал органы власти всех уровней принять комплексные меры для минимизации ущерба от тайфуна «Сулик», который начал двигаться над территорией страны. В ходе посещения в четверг антикризисного центра, образованного при управлении национальной безопасности администрации президента, Мун Чжэ Ин выразил обеспокоенность сообщениями об ущербе, нанесённом острову Чечжудо. Он призвал в течение двух ближайших дней мобилизовать все средства, чтоб минимизировать дальнейший ущерб. Глава государства призвал также обеспечить безопасность участников встреч разделённых семей, поскольку тайфун, как ожидается, пройдёт через горы Кымгансан. Он отметил, что в случае необходимости график встреч может быть изменён.