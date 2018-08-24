Администрация президента РК не исключает возможности сдвига на переговорах о денуклеаризации

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Администрация президента РК Мун Чжэ Ина прогнозирует возможность сдвига на переговорах по вопросам денуклеаризации во время возможного четвёртого по счету визита госсекретаря США Майкла Помпео в КНДР, сроки которого согласовываются. Как считают в администрации президента РК, Майкл Помпео сможет встретиться с председателем Госсовета КНДР Ким Чон Ыном. В ходе встречи может быть обсуждён план, в соответствии с которым Пхеньян предоставит конкретный график денуклеаризации, а в ответ Вашингтон объявит об окончании Корейской войны. Однако аналитики полагают, что создание графика денуклеаризации потребует много работы, в том числе, предоставление информации о ядерных объектах, определение уровня проверки и создание плана демонтажа ядерных боеголовок, либо их передачи третьей стороне.