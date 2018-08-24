На улучшение ситуации в сфере занятости будут выделены дополнительные средства

Photo : YONHAP News

Правительство и правящая Демократическая партия Тобуро выделят в следующем году дополнительные средства на улучшение ситуации в сфере занятости. Договорённость об этом достигнута на состоявшемся в четверг совещании. Вице-премьер по экономике РК Ким Дон Ён сказал в своём выступлении, что правительство будет поддерживать расширительную фискальную политику с целью создания рабочих мест и улучшения ситуации в сфере перераспределения доходов. Ким Дон Ён отметил, что правительство инвестирует около 4,5 млрд долларов в восемь передовых отраслей промышленности, а также увеличит бюджет на исследования и разработки до 18 млрд долларов. Кроме того, правительство решило увеличить персонал воспитателей дошкольных учреждений на 15 тыс. человек.