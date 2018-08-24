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Политика

Срок альтернативной гражданской службы может составить 27 или 36 месяцев

Write: 2018-08-23 15:14:44Update: 2018-08-23 17:39:01

Срок альтернативной гражданской службы может составить 27 или 36 месяцев

Photo : KBS News

Срок альтернативной гражданской службы может составить 27 или 36 месяцев, сообщил в среду представитель министерства обороны РК. Это в полтора-два раза дольше, чем срок службы в сухопутных силах. В качестве возможных объектов для альтернативной гражданской службы южнокорейское военное ведомство рассматривает исправительные учреждения и пожарные депо. Причина выбора данных учреждений объясняется тем, что они испытывают нехватку служащих и имеют общежития для проживания проходящих альтернативную гражданскую службу. Принятое оборонным ведомством РК решение о возможности замены обязательной военной службы на альтернативную связано с вердиктом Конституционного суда от 28 июня нынешнего года. Он предусматривает  возможность прохождения альтернативной гражданской службы для граждан, которые по соображениям совести или религиозным убеждениям не могут проходить военную службу. 
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