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Срок альтернативной гражданской службы может составить 27 или 36 месяцев, сообщил в среду представитель министерства обороны РК. Это в полтора-два раза дольше, чем срок службы в сухопутных силах. В качестве возможных объектов для альтернативной гражданской службы южнокорейское военное ведомство рассматривает исправительные учреждения и пожарные депо. Причина выбора данных учреждений объясняется тем, что они испытывают нехватку служащих и имеют общежития для проживания проходящих альтернативную гражданскую службу. Принятое оборонным ведомством РК решение о возможности замены обязательной военной службы на альтернативную связано с вердиктом Конституционного суда от 28 июня нынешнего года. Он предусматривает возможность прохождения альтернативной гражданской службы для граждан, которые по соображениям совести или религиозным убеждениям не могут проходить военную службу.