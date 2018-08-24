Специальное следствие по делу блогера Druid King не будет продлено

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Специальный прокурор Хо Ик Бом принял решение не продлевать срок следствия по делу корейского блогера Druid King, ответственного за фальсификацию мнений в интернете перед президентскими выборами и после них в период с октября 2016 года по март нынешнего года. Следствие с самого начала основывалось только на показаниях самого блогера Druid King, которые он постоянно менял. По причине недостаточных оснований суд отказал в ордере на арест губернатора провинции Кёнсан-Намдо Ким Гён Су. Также был отклонён запрос на арест адвоката по фамилии До, которого Druid King просил назначить генеральным консулом РК в Осаке. Большое влияние на ход следствия оказало самоубийство депутата Национального собрания РК от партии Справедливости Но Хве Чхана, причастного к данному делу в связи с получением денежных средств от Druid King. Теперь усилия следственной группы будут направлены на подготовку результатов следствия для передачи в суд.