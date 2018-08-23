Тайфун «Сулик» во второй половине дня 24 августа покинет территорию РК

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Тайфун «Сулик» который в ночь на 23 августа подошёл к Корейскому полуострову и прошёл над островом Чечжудо, продолжает двигаться в северо-восточном направлении со средней скоростью 4 км/час. Синоптики относят его к категории сильных тайфунов, поскольку максимальная скорость ветра в эпицентре составляет 35 м/с. Между тем, как сообщила Корейская метеорологическая администрация, к полудню 24 августа его сила ослабнет настолько, что его можно будет отнести к средним и слабым тайфунам с максимальной скоростью ветра в эпицентре 27 м/с. Вечером 23 августа «Сулик» пройдёт в 40 км юго-западнее города Мокпхо провинции Чолла-Намдо, в 3 часа ночи 24 августа – в 40 км южнее Кунсана провинции Чолла-Пукто, в 9 часов утра – в 10 км западнее Чхунчжу провинции Чхунчхон-Пукто, в 15 часов - в 30 км юго-восточнее Каннына провинции Канвондо и покинет территорию РК. Между тем, тайфун нанёс существенный ущерб острову Чечжудо, где в ряде районов наблюдались перебои с энергоснабжением, одна молодая женщина пропала без вести, один мужчина получил ранение. В большинстве районов страны объявлялось штормовое предупреждение. Отменены около 350 авиарейсов, прекращено движение морских судов на прибрежных линиях, закрыты 16 национальных парков. Отменены занятия почти в 1.500 школ в южных провинциях страны. Уровень воды в 20 основных водохранилищах составляет в среднем 47,1%, поэтому синоптики исключают вероятность наводнений.