23 августа у южнокорейских спортсменов на Азиатских играх 5 золотых медалей

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23 августа в копилке южнокорейских спортсменов, принимающих участие в Азиатских играх в Индонезии, появились ещё пять золотых медалей. Син Хён У показал лучший результат в финале соревнований по стендовой стрельбе в дубль-трапе среди мужчин, опередив по сумме очков индийского стрелка Шардула Вихана. Бронзовая медаль у Аль Хамада Аль Марри из Катара. Золото также и у Ким Хан Соля, показавшего лучший результат в финале соревнований по спортивной гимнастике в вольных упражнениях среди мужчин. На втором месте тайваньский гимнаст Тан Чиахунь, бронза у Линь Чаопаня из Китая. Ещё одно золото – заслуга тхэквондоиста Ли Дэ Хуна, который завоевал победу в финальном поединке в категории до 68 кг среди мужчин над Амирмохаммадом Бахшикалхори из Ирана. Бронзовая медаль у Ахмада Абугауша из Иордании. Четвёртая по счёту золотая медаль дня у Ё Со Чжон, показавшей лучший результат в опорном прыжке. Серебро – у Оксаны Чусовитиной из Узбекистана, бронза – у Пхён Рэ Ён из КНДР. Пятая за день медаль высшего достоинства – у мужской команды по фехтованию на саблях. Ку Бон Гиль, Ким Чжон Хван, О Сан Ук и Ким Чжун Хо одержали победу над командой Ирана. Бронза – у китайских спортсменов. По итогам дня 23 августа у южнокорейских спортсменов 63 медали - 16 золотых, 20 серебряных и 27 бронзовых. Они занимают третье место в общем зачёте.