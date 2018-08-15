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Госсекретарь США посетит КНДР на следующей неделе

Write: 2018-08-24 10:21:46Update: 2018-08-24 17:45:37

Госсекретарь США посетит КНДР на следующей неделе

Photo : YONHAP News

Госсекретарь США Майкл Помпео посетит на следующей неделе КНДР. Об этом сообщил сам Помпео, представляя в четверг нового американского спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна, вместе с которым намерен побывать в Пхеньяне. По словам главы внешнеполитического ведомства США, цель поездки – «добиться дальнейшего дипломатического прогресса» в сворачивании северокорейских ядерных программ. Как отметил Помпео, госдепартамент  проделал большую работу по поддержанию кампании давления на Пхеньян и проведению первого американо-северокорейского саммита. Это будет уже четвёртый по счёту визит Майкла Помпео в Пхеньян. Он побывал там в апреле, мае и июле. Между тем, в Вашингтоне не рассчитывают на то, что госсекретарь США встретится в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чон Ыным. Как сообщила в четверг на брифинге представитель госдепартамента США Хезер Науэрт, такая встреча «не является частью данной поездки». 
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