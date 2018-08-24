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Новым спецпредставителем США по КНДР назначен Стивен Бигэн. Объявляя в четверг о его назначении, госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что новый спецпредставитель будет вести переговоры с северокорейским руководством и координировать политику с союзниками США. Стивен Бигэн, в свою очередь, признал, что США должны добиться мирного будущего для жителей КНДР, которое начнётся с окончательной денуклеаризации. До сих пор Стивен Бигэн занимал пост вице-президента Ford Motor Company по международным связям. Ранее он был исполнительным секретарём Совета национальной безопасности при Белом доме, старшим советником помощника президента США по национальной безопасности.