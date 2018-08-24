Проходя через центральные регионы РК, тайфун «Сулик» потерял силу

Photo : YONHAP News

Тайфун «Сулик», который накануне нанёс значительный ущерб южным регионам РК, прежде всего, острову Чечжудо, постепенно теряет силу. 24 августа в 6 часов утра он прошёл через город Тэгу и провинцию Чхунчхон-Намдо в 140 км южнее Сеула. По данным Корейской метеорологической администрации, сила ветра в его эпицентре уменьшилась до 22 м/сек. или 79 км/час. Радиус ветра сократился до 210 км. Тайфун не затронул Сеул и столичный регион. К 11 часам утра он подошёл к восточному побережью провинции Канвондо и покинул территорию РК, уйдя в Восточное море. Синоптики прогнозирует в провинции Канвондо в течение дня осадки до 300 мм.