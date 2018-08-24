Великобритания может оказать содействие в демонтаже ядерного оружия Севера

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Великобритания является подходящим партнёром в процессе демонтажа ядерного оружия Севера. С таким заявлением выступила посол РК в Великобритании Пак Ын Ха. По её словам, Великобритания, будучи обладательницей ядерного оружия, является также постоянным членом Совета Безопасности ООН и имеет не только влияние, но и соответствующий опыт. Предложение о передаче половины ядерных боеголовок Севера на территорию Великобритании поступило от США в преддверии четвёртого визита в КНДР госсекретаря США Майкла Помпео. Ранее Помпео уже обращался к министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону с просьбой оказать техническую поддержку в демонтаже северокорейского ядерного оружия. По словам Пак Ын Ха, США и КНДР имеют разные взгляды на построениё мира на Корейском полуострове, что требует поддержки и совместного участия мирового сообщества.