В РК усилилась поляризация общества

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В РК усилилась дифференциация населения по уровню доходов. По сравнению со вторым кварталом прошлого года, доходы 20% наименее обеспеченного населения понизились на 7,6%. Это самый большой уровень падения доходов с 2003 года, когда начался сбор подобной статистики. Вместе с тем, доходы 20% наиболее обеспеченного слоя населения выросли на 10,3% и превысили доходы малообеспеченного населения в 5,23 раза. Это самый большой разрыв для второго квартала после финансового кризиса 2008 года. На такую большую дифференциацию доходов повлияла нестабильная ситуация на рынке труда. Из-за сокращения временных сотрудников многие представители малообеспеченного населения лишились работы, а индивидуальные предприниматели испытывают большие трудности или вынуждены закрываться, что также влечёт за собой сокращение доходов населения. На данной ситуации сказывается также старение общества и рост бедности среди пожилых.