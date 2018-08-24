Правительство РК продолжит оказание помощи Лаосу

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Правительство РК продолжитоказание помощи Лаосу, который пострадал от прорыва дамбы 23 июля. Как сообщилив министерстве иностранных дел РК, 23 августа заканчивает свою работуюжнокорейский отряд экстренной помощи зарубежным государствам. Даже после того,как отряд из 63 человек вернётся на родину, правительство совместно снеправительственными и международными организациями намерено оказыватьподдержку Лаосу в среднесрочной и долгосрочной перспективах, чтобы как можноскорее стабилизировать жизнь лаосцев. В частности, правительство планируетоказать помощь в проектах строительства и восстановления разрушенных объектов.